Ancora traffico in tilt in autostrada a causa di un incidente stradale. Intorno alle 10.30 per cause ancora in corso di accertamento pare che un’auto sia rimasta incastrata tra due mezzi pesanti. Lo scontro è avvenuto sull’A1, in direzione nord, poco prima dello svincolo per l’A22. Dopo l’urto, nella vettura si è sviluppato un incendio. Due turisti tedeschi sono stati estratti dal veicolo e affidati ai sanitari in gravi condizioni. Una donna è stata portata al centro grandi ustionati di Parma con un codice di massima gravità. L’uomo che viaggiava con lei, di 48 anni è stato portato in ospedale a Baggiovara, prima di essere trasferito anche lui a Parma. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, la Polizia Stradale, ambulanze ed elisoccorso. Per consentire le operazioni si è resa necessaria la chiusura dell’autostrada, con la formazione di code fino a 8 km