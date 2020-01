Termina 1-0 la prima partita (amichevole) del 2020 del Modena di mister Michele mignani contro il Colorno, squadra capolista nel girone A di Eccellenza. A decidere il match una rete nel finale di Bruno Gomes, al primo gol con la nuova maglia. Poche emozioni in una partita caratterizzata dalla condizione fisica non ottimale dei giocatori visti i carichi di lavoro in fase di preparazione invernale. Nel primo tempo i canarini sbagliano anche un rigore con Tulissi che centra in pieno il palo, mentre gli ospiti colpiscono una traversa con Lari al 40esimo della prima frazione. Unica nota negativa per il tecnico gialloblu gli infortuni muscolari al soleo di Sodinha, uscito dopo neanche 2 minuti dal fischio d’inizio del match, e di Simone Rossetti, entrato nella ripresa e che ha abbandonato il terreno di gioco pochi minuti più tardi. Le loro condizioni verranno valutate in settimana.