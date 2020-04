All’interno l’intervista a Stefano Bonaccini (Presidente Emilia-Romagna)

Il presidente Stefano Bonaccini appoggia la scelta di Governo di prorogare le misure restrittive fino al 13 aprile e conferma che tutte le misure per contrastare la diffusione del virus prese in queste settimane dalla sua giunta sono confermate almeno fino a Pasquetta compresa. La giunta Bonaccini non intende quindi allargare le maglie dei divieti. Anche se negli ultimi giorni in Emilia-Romagna si è registrato un calo dei contagi la pressione sulle strutture ospedaliere resta altissima non è quindi il momento di abbassare la guardia.