Nel video, le interviste a:

Annamaria Ferraresi, Direttrice Distretto Ausl Mirandola

Lucia Bergamini, Coordinatrice “MediGroup”

Grandi novità per la sanità a Mirandola. Da oggi è entrata in funzione la nuova sede della “Medicina di Gruppo” e di alcuni ambulatori specialistici. La Casa della Comunità di Mirandola, gestita dall’Ausl di Modena, ha aperto le sue porte, con l’attivazione dei primi servizi della nuova struttura territoriale, che si trova negli spazi rinnovati dell’Ala Nord del Corpo 02 dell’ospedale “Santa Maria Bianca” di Mirandola. Nel corso di questa settimana, verranno attivati altri servizi. La Casa della Comunità di Mirandola è stata realizzata grazie ad un investimento di 4 milioni e 360mila euro di fondi aziendali, statali e regionali, comprendente anche la quota di realizzazione del punto prelievi arrivato in marzo.

La coordinatrice della “Medicina di Gruppo” (MediGroup), la dottoressa Lucia Bergamini, ci fornisce qualche ulteriore informazione sull’attività dei medici di chirurgia generale e medici di famiglia, che si svolgerà nella nuova sede, a circa 300 metri della sede precedente, in via Tabacchi.