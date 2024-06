Nel video, l’intervista a Davide Paltrinieri, Vicepresidente Fiab Modena

Sia lodata la bicicletta, oggi più di tutti gli altri giorni, dato che al mezzo più antico, versatile e sostenibile che ci sia, ogni 3 giugno è dedicata la Giornata Mondiale. E proprio in questo anniversario, la città di Modena contribuisce a promuoverne l’utilizzo, posizionandosi quarta in tutta Italia per presenza di piste ciclabili, con oltre 240 km. Eppure, il dato è sufficiente per considerare la città della Ghirlandina davvero a misura di ciclista? Le cause di questo senso di insicurezza sono molteplici. Dai collegamenti “pensati male”, a quelli interrotti di punto in bianco senza aver predisposto percorsi alternativi. C’è poi un discorso di scarsa manutenzione, senza dimenticare la sicurezza degli stessi ciclisti. Insomma, non un problema di “quantità”, ma di “qualità”. Eccome come poter incentivare, allora, l’uso della bici.