Nel video l’intervista ad Andrea Prandini, Presidente Mercato Albinelli

Modena continua ad essere una città pressoché vuota, anche se oggi, complice forse pure la bella giornata di sole primaverile, qualche persona in più si registra nelle vie del centro città. La gente si ritrova solo per qualche chiacchiera, perché gli esercizi, specie dopo l’ordinanza ancora più restrittiva messa in atto dal presidente della Regione Stefano Bonaccini che prevede la sola apertura di bar, gelaterie, e attività varie dalle 6 alle 18, molti locali hanno optato addirittura per la chiusura totale fino a data da destinarsi, mentre altri continuano ad essere aperti garantendo l’obbligo di mantenere almeno un metro di distanza tra i clienti con un limite massimo di accesso all’interno del locale. La grande sorpresa però arriva dal Mercato Albinelli, perché la struttura di Via Luigi Albinelli è comunque aperta e registra un buon numero di clienti. Ogni banco del mercato presenta lo stesso cartello, in cui si dice di rispettare il metro di distanza tra le persone. All’interno ogni venditore è munito di guanti e mascherina ed è presente anche un vigilantes per garantire che le nuove norme per fronteggiare il contagio da Covid-19 vengano rispettate dalle persone presenti.