Nel video l’intervista a Cristina Mussini, Direttore malattie infettive policlinico di Modena

Per la cura dei pazienti positivi al coronavirus negli ospedali di Modena si stanno mettendo in atto i protocolli più avanzati. In particolare, si utilizza un inibitore utilizzato già per l’HIV, e per abbassare la carica virale un farmaco utilizzato in reumatologia a base di idrossiclorochina.