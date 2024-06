Nel video l’intervista a Hayek Sheik – Modena per la Palestina

Modena per la Palestina, ieri pomeriggio per le strade del centro.

Circa un migliaio di persone ha preso parte al corteo, partito da Piazzale 1° Maggio e snodatosi, poi, in buona parte della città.

Una folta partecipazione, nonostante il maltempo e la pioggia. E Modena si è riempita di bandiere palestinesi.

I manifestanti hanno marciato intonando slogan per un immediato “cessate il fuoco” nei territori palestinesi e nella Striscia di Gaza, e non soltanto per una breve tregua, di cui si sta trattando.

La manifestazione, che si svolta in maniera assolutamente pacifica, è stata organizzata dai Cobas e da diverse associazioni.