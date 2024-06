Nel video le interviste a:

Enrico Tassi – Vice questore della Polizia di Stato

Fabio Pecoraro – Vice questore aggiunto della Polizia di Stato

Fabio Giberti – Luogotenente dei carabinieri

Paolo Cavicchioli – Presidente di Doxee

Carlo Zanni Campioli – Esperto di antichità e oggetti d’arte

Da Piazza Roma a Palazzo del Principe Foresto, la Festa della Repubblica è entrata, come sempre, nella sede della Prefettura per la consegna delle Onorificenze di Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana. Cinque quelle ricevute per mano del prefetto Alessandra Camporota, da cittadini della nostra provincia che si sono distinti per aver acquisito benemerenze nella propria vita lavorativa, in attività svolte a fini sociali e umanitari o per i lodevoli servizi svolti nelle carriere civili e militari. A Modena tre riconoscimenti sono andati a rappresentanti delle forze dell’ordine

Onorificenza anche a Paolo Cavicchioli, presidente di Doxee ed ex presidente della Fondazione di Modena e a Carlo Zanni Campioli, esperto di antichità e collezionista e restauratore di reperti militari