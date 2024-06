Si è riunita oggi pomeriggio la Conferenza territoriale sociale e sanitaria della Provincia di Modena che all’unanimità ha votato come presidente il sindaco di Modena Massimo Mezzetti e suo vice il presidente della provincia Fabio Braglia. Occasione anche per fare il punto sui bilanci 2024 dell’Azienda Usl di Modena e dell’Azienda Ospedaliero Universitaria che hanno chiuso con il segno negativo. Bilanci che non vedono ancora arrivate le assegnazioni dei finanziamenti ma anche gli alti costi

Una perdita in bilancio che lo stesso Vagnini sottolinea rimarcando le difficoltà che si stanno affrontando, anche in considerazione alla popolazione che sta invecchiando incrementando i costi ma non le risorse