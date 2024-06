CARPI CALCIO. BIANCOROSSI PER IL TERZO ANNO DI FILA A FIUMALBO

Il Carpi sarà per il terzo anno di fila in ritiro a Fiumalbo: dopo il raduno al “Cabassi” del 15 luglio, i biancorossi saliranno nella località appenninica dal 29 luglio al 7 agosto, il 3 previsto un test in altura