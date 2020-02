Nel video l’intervista a Pietro Marinelli, Associazione per le malattie rare Uniamo

Domenica si corre in fucsia per le malattie rare. Al parco Novi Sad di Modena arriva la sesta edizione di Run4care la corsa/camminata non competitiva per la sensibilizzazione riguardo le malattie rare. Alcune delle quali colpiscono pochissimi individui , l’obiettivo è portare alla luce le loro storie per sensibilizzare la cittadinanza. La manifestazione, organizzata da Centro sportivo italiano di Modena e promossa da Sanofi Genzyme con il patrocinato del Comune rientra nelle iniziative previste negli ultimi due weekend di febbraio per sensibilizzare rispetto al tema delle malattie rare che colpiscono 2 milioni di persone in Italia e quasi 30 milioni in Europa.