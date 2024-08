Si è spento nella notte tra mercoledì e giovedì, all’età di 59 anni, l’avvocato Guglielmo Borelli. Personaggio noto in città, alternava la sua attività nello studio legale Lotti & Sovieni alla passione per lo sport. Seguiva con passione le vicende del Modena Calcio e della Juventus ed era amico della famiglia Ferrari. Aveva lavorato per anni nella Società Modenese Fiere, Corse e Cavalli, associazione in cui il padre era dirigente. I funerali si terranno sabato alle 11 alla chiesa di Sant’Agnese. Guglielmo lascia la madre Alda, la moglie Paola e i figli Umberto e Caterina. Tutta la redazione di TvQui porge le più sentite condoglianze ai familiari