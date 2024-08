Ancora un morto sulle strade modenesi. Nelle scorse ore è deceduto in ospedale Andrea Cerchiari, 60enne vittima di un incidente avvenuto a Vignola lo scorso sabato 27 luglio. L’uomo all’altezza della rotatoria tra via la Circonvallazione e via Libertà era caduto dalla bicicletta battendo la testa. Da allora era ricoverato a Baggiovara in terapia intensiva. Nonostante gli sforzi dei medici, Cerchiari non ce l’ha fatta