INCENDI BOSCHIVI, DA SABATO 3 AGOSTO SCATTA LO STATO DI GRAVE PERICOLOSITA’

Da sabato 3 agosto allerta massima per il rischio incendi boschivi emanata dall’Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile. Bollino arancione per la Romagna, Giallo per l’Emilia