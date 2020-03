Intervista a dott. Alberto Andreotti, Terapia intensiva Policlinico Modena

Con il dottor Alberto Andreotti della terapia intensiva del Policlinico di Modena siamo entrati nel reparto dove vengono curati i casi più critici, per capire come operano medici e infermieri

È il reparto dove vengono curati i casi più critici di Covid-19. Nella terapia intensiva degli ospedali Policlinico e di Baggiovara l’imperativo ora è di aumentare i posti letto.

I tempi di degenza per i pazienti in terapia intensiva sono lunghi, e in questa situazione di emergenza con le visite vietate ai normali problemi si somma anche quello psicologico dettato dalla solitudine

Il lavoro per medici e infermieri è durissimo, anche a causa dei dispositivi di sicurezza che indossano che rallentano i loro movimenti e la loro reattività