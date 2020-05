La scorsa nottata a Nonantola, in un complesso rurale in zona periferica, che accoglie diversi alloggi o di fortuna per stranieri, verso le ore una è scaturita una forte lite tra un cittadino tunisino trentottenne ed un marocchino quarantenne , entrambi pregiudicati. La lite, scaturita per futili motivi, complice anche l’alcol, è terminata con serie ferite riportate dal tunisino, al volto, all’orecchio e al braccio sinistro, con l’utilizzo una spranga di ferro. Lo straniero è stato soccorso dal personale del 118 e condotto presso l’ospedale di Baggiovara ove tuttora è ricoverato. I carabinieri hanno identificato e denunciato in stato di irreperibilità l’autore delle gravi lesioni personali, recuperando e sequestrando la spranga di ferro utilizzata. Il marocchino infatti, subito dopo il fatto e prima dell’arrivo dei soccorsi, chiamato da altri presenti del cascinale, era scappato facendo perdere le tracce ed attualmente e’ ricercato.