I carabinieri del Comando Provinciale di Modena, nell’ambito delle attività di controllo coordinato per contrastare la diffusione delle droghe hanno predisposto, nella settimana appena trascorsa, dei servizi mirati nel Capoluogo e con il supporto di militari delle Compagnie distaccate. In uno di questi controlli, sono state arrestate due persone: Un cinquantunenne di origini foggiane, già noto alle forze dell’ordine e la convivente 49enne incensurata. La coppia, nell’abitazione e nell’autorimessa, detenevano oltre 3 kg di cocaina, 3,5 kg di hashish e 24 g di marijuana. La perquisizione permetteva anche di rinvenire due pistole calibro 38 con munizioni, risultate, da accertamenti esperiti dai carabinieri, rubate in appartamento a Modena nel 2018. I due sono stati arrestati per concorso nella detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ricettazione, e detenzione illegale di armi e munizioni. La coppia è stata tradotta al carcere di Modena a disposizione dell’autorità giudiziaria.