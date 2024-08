Non c’è pace per i portafogli modenesi: l’inflazione torna a farsi sentire, sospinta nel mese di luglio dalla voce energia. L’indice dei prezzi al consumo per l’intera collettività a Modena risulta a rialzo, lo scorso mese, dello 0,8% su base tendenziale annua, affiancata da un più leggero +0,3% anche a livello congiunturale. In particolare, risultano in crescita le divisioni abitazione, acqua, elettricità e combustibili; ricreazione, spettacoli e cultura; trasporti; servizi ricettivi e di ristorazione. Con un incremento del 2,8% è la voce casa, acqua ed energia a segnare il rincaro più forte, a causa del deciso rialzo dell’energia elettrica, ma risultano in aumento anche i prezzi del gas e degli affitti. A causa delle maggiori spese per servizi ricreativi e sportivi, pacchetti vacanza, libri e giornali, sale anche la voce “Ricreazione, spettacoli e cultura”, pari a un +0,8%. La divisione Trasporti è invece a +0,3% sospinta dai prezzi dei carburanti, seguiti da quelli del trasporto aereo passeggeri e dei servizi di manutenzione dei mezzi di trasporto. La categoria “Servizi sanitari e spese per la salute” resta pressoché invariata, con la sola eccezione di lievi rincari per le attrezzature e gli apparecchi terapeutici