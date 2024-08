Verso le ore 20 di ieri sera i Vigili del fuoco di Vignola sono intervenuti a Castelvetro, in una palazzina di via Sinistra Guerro, per un incendio sviluppatosi sui contatori dell’energia elettrica. Il fumo ha invaso l’edificio, una persona residente è rimasta intossicata e il 118 l’ha trasportata per accertamenti all’ospedale di Vignola.

Quattro famiglie hanno subito danni da fumo negli appartamenti che non sono ritenuti fruibili. L’energia elettrica è stata temporaneamente fuori servizio per la palazzina e alcuni disservizi elettrici si sono verificati nelle abitazioni limitrofe.