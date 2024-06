Attimi di paura questa mattina sulla linea Modena-Sassuolo. Intorno alle 8 di questa mattina un furgone si è scontrato con il treno Gigetto, all’altezza del passaggio a livello – secondo i primi rilievi perfettamente funzionante – di strada Contrada. Fortunatamente non si è registrato nessun ferito e i passeggeri del treno hanno potuto proseguire il loro viaggio a bordo di un pullman sostitutivo. Inevitabili i rallentamenti sulla tratta ferroviaria, riaperta intorno alle 9.30. Sul posto sono intervenute due pattuglie della Polizia locale. Le cause dell’incidente sono in corso di accertamento.