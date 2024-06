Ha perso il controllo dell’auto finendo contro un palo semaforico, abbattendolo. È successo poco dopo le 7 di questa mattina in via Nonantolana, all’incrocio con via Cimone. Le cause sono in corso di accertamento da parte della Polizia locale di Modena. Al volante di una Renault, un 56enne che si stava dirigendo verso il centro quando all’incrocio ha sbandato finendo contro il palo. È stato accompagnato al Policlinico con ferite lievi