Hanno indossato magliette di colore verde, come il suo colore preferito. Al cancello d’ingresso della scuola, hanno appeso invece dei palloncini bianchi, come il candore e la purezza di una giovane vita, volata via. Poi, dopo un minuto di silenzio, si sono tutti riuniti nel cortile interno del liceo musicale Sigonio per ricordarla un’ultima volta, Adele Baldasarre, la loro compagna di classe e amica, improvvisamente scomparsa nel sonno, la notte scorsa. Un’intera scuola in lutto che si è stretta, nell’ultimo giorno di questo anno scolastico, ascoltando quella canzone, dal titolo “Marilù”, che Adele aveva scritto col sogno di diventare una cantautrice. Così l’hanno voluta ricordare, come una stella tra le stelle.