Sono giorni di riflessione nel mondo del volley, che fa i conti con la chiusura anticipata della stagione e con tutte le nubi da Coronavirus che si addensano sul futuro. Soprattutto per una società come la Leo Shoes Modena che dal botteghino da sempre ottiene la linfa più importante, assieme a quella degli sponsor, per la programmazione. Ma con i palazzetti che difficilmente prima del 2021 potranno di nuovo aprire al pubblico e i tanti punti interrogativi sugli sponsor, anche la società gialloblù si sta ponendo degli interrogativi. Impossibile con questi dubbi, uniti ai mancati incassi di questi ultimi mesi per lo stop, mantenere lo stesso budget degli anni scorsi. Si va dunque forzatamente verso la riduzione degli ingaggi per chi percepisce più di 50mila euro e una linea di tagli che dovrà per forza scandire le prossime mosse. E in quest’ottica è possibile la rinuncia forzata ad alcuni dei “big” gialloblù, che hanno i contratti più pesanti come capitan Ivan Zaytsev e Max Holt. La presidente Catia Pedrini non ha escluso decisioni drastiche, ma farà di tutto per provare a trattenere almeno il fenomeno azzurro. Zaytsev vuole restare a Modena, lo ha ribadito più volte in queste settimane intervenendo in varie trasmissioni nazionali. Ovvio che Modena non potrà “trattarlo” economicamente come fatto negli ultimi anni. Ma se davvero ci sarà una volontà convergente è possibile che una strada si trovi, anche perché la crisi attraverserà un po’ tutti i “top team” italiani. E allora meglio restare a Modena con un sacrificio che cercare nuove avventure.