Ennesimo animale selvatico salvato dai volontari del Centro Fauna Selvatica il Pettirosso: nello specifico questa volta si è trattato di un capriolo che si era intrufolato in un giardino a Carpi, rimanendone bloccato. I volontari del Pettirosso sono intervenuti, in collaborazione con la Polizia Municipale, e grazie alla disposizione di una rete sono riusciti nel tentativo di intrappolarlo per poi liberarlo successivamente, senza traumatizzare l’animale. Un’operazione complicata e resa ancora più difficile dall’obbligo di mantenere le misure di sicurezza necessarie per evitare il rischio di contagio da Covid-19. Si tratta di un altro intervento di salvataggio nei confronti di animali che, vista la città deserta, scorrazzano tranquillamente ritrovandosi quindi spesso in giardini e aree verdi senza più trovare vie di uscita e che rimarrebbero intrappolati senza l’intervento dei volontari.