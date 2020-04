All’interno l’intervista a Gian Francesco Menani (sindaco di Sassuolo)

E’ stato un momento particolare quello che, questa mattina anche a Sassuolo, ha celebrato il 75° anniversario della Liberazione dalla dittatura nazifascista in Italia. Anche nella città delle piastrelle, per evitare assembramenti di persone, tutto si è svolto senza annunci e con il solo resoconto on line della posa di una corona d’alloro al monumento ai caduti in piazza Garibaldi

La Liberazione, a Sassuolo, avvenne già il 23 aprile del 1945 ad opera delle truppe brasiliane e statunitensi con l’appoggio dei partigiani scesi dalle montagne: da allora la fine della guerra viene ricordata con la posa di una corona ai 19 monumenti cittadini che ricordano le vittime lasciate sul campo da una città insignita della Medaglia d’Oro alla Resistenza