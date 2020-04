Era programmato per le 15 di oggi pomeriggio ed è iniziato puntuale il flash mob a cui anche Modena ha risposto con grande partecipazione, raccogliendo l’invito lanciato da ANPI, l’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, di intonare “Bella Ciao” dai propri balconi di casa. Chi semplicemente affacciandosi e sorridendo, chi esponendo il Tricolore, chi esibendosi in prestazioni canore di rilievo e chi invece “Bella Ciao” ha deciso di suonarla, rispettando la classica melodia o proponendo anche un’interpretazione in chiave moderna con chitarra elettrica. Tra voci, flauti traversi e altri strumenti i modenesi hanno voluto celebrare così la Festa della Liberazione, per non dimenticare una data fondamentale della nostra storia.