Un po’ di sofferenza da parte degli studenti che trascorrono l’evento clou della carriera universitaria senza la festa di proclamazione con parenti e amici forse c’è stato. Ma Unimore non si ferma e diventa uno dei primi atenei in Italia ad eseguire una seduta di laurea online. Questa mattina 53 studenti del Dipartimento di Giurisprudenza sono stati nominati dottori da una commissione di docenti collegata da remoto. L’Università di Modena e Reggio Emilia sta formando i suoi studenti a distanza: i docenti che fanno lezione nel secondo quadrimestre registrano il materiale didattico on line e, attraverso l’uso delle piattaforme digitali dell’Ateneo, gli studenti scaricano le lezioni, fissano gli appuntamenti ed effettuano i colloqui con i docenti tutto via Skype.

Dopo le prime lauree a distanza del Dipartimento di Scienze della Comunicazione ed Economia, avvenute il 5 marzo oggi è stata la volta del Dipartimento di Giurisprudenza dove fra oggi e mercoledì laureeranno 53 studenti e studentesse.

La videoconferenza fra la commissione e i candidati è interamente gestita da un referente degli uffici del Dipartimento di Giurisprudenza

Il personale amministrativo, supporta il Presidente a individuare il nome del candidato, il titolo della tesi e a dare la parola al relatore ed eventualmente al controrelatore. Dopo la discussione, viene brevemente interrotto il contatto con il candidato, che una volta terminata la consultazione dei commissari, viene poi richiamato per la comunicazione del voto e la proclamazione da parte del Presidente. Il voto assegnato al candidato viene poi confermato via mail dal personale amministrativo del Dipartimento.