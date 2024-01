Gravissimo incidente questa mattina in Largo Garibaldi. Per cause ancora in corso di accertamento un uomo è rimasto ferito in modo serio mentre stava scendendo dall’autobus. Subito la corsia degli autobus è stata chiusa per permettere tutte le operazioni. Sul posto ambulanza e automedica per trasportare subito l’uomo in ospedale con un codice di massima gravità

— NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO —