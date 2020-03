Doppio arresto per un furto con spaccata in una farmacia. Questa notte intorno a mezzanotte e 40 ad essere finita nel mirino dei ladri è stata l’attività in via Nicolò Biondo. Due malviventi a bordo di una bicicletta hanno sfondato la vetrata con un tombino e una volta entrati hanno rubato il registratore di cassa, contenente 60 euro. Gli agenti di Polizia sono riusciti a individuare i malviventi grazie alle immagini di videosorveglianza presenti. Si tratta di due tunisini, uno dei quali già noto alle forze dell’ordine per aver colpito altre attività con lo stesso modus operandi. Entrambi gli stranieri sono stati denunciati anche per aver violato l’ordinanza contro il contagio da Covid 19.