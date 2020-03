C’è anche un lato luminoso nell’ordinanza che intima a tutti di restare a casa per contrastare il contagio. Lo si vede nello sbocciare di numerose iniziative di chi si ingegna per spezzare la noia o per coinvolgere tutti in attività che non comportino rischi. Così è nato un flash mob in tutta Italia e partecipato anche a Modena, che alle 18 di ieri ha invitato musicisti e non solo, a prendere in mano il proprio strumento e a mettersi a suonare da finestre o balconi. Da tutta la provincia c’è chi ha alzato il volume della radio, chi ha iniziato a cantare o a suonare generi di tutti i tipi; e per chi non ha potuto partecipare o anche solo sentire la musica uscire dalle case, sono fioccati sui social video e dirette per raggiungere più persone possibili con quello che è stato un messaggio univoco: rimanere uniti contro l’emergenza Coronavirus.