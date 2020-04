Ha inviato un sms per proporre l’acquisto di droga, ma ha erroneamente inviato il messaggio alla persona sbagliata i gli sono arrivati i Carabinieri a casa. La donna che ha ricevuto il messaggio, difatti, avendone intuito il tenore, ha avvertito immediatamente i Carabinieri di Carpi, facendo scattare i controlli. Il ragazzo è stato perquisito e fermato: nella propria abitazione custodiva quasi due etti di marijuana e ora dovrà rispondere di detenzione ai fini di cessione di sostanze stupefacenti. Ai tempi di Coronavirus, costretto a rimanere in casa, il pusher aveva messo in piedi una vera e propria attività di compravendita telefonica attraverso offerte che propinava proprio per messaggio.