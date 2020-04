I tifosi del calcio si confermano in prima linea durante le emergenze. I gruppi della Curva Montagnani hanno lanciato un’iniziativa per acquistare e donare alla caserma dei Vigili del Fuoco e alla Croce Blu di Modena una prima fornitura di mille mascherine protettive FFP2, con l’aiuto della ditta Puro Spa. I gruppi della Montagnani renderanno subito disponibili, tramite i propri fondi cassa, i soldi necessari per acquistarle e donarle in breve tempo e hanno attivato un conto corrente per donazioni che poi verranno utilizzati per il sostegno agli ospedali.