Nel video le interviste a Francesca Despini, Ingegnere ambientale Dief Unimore e a Sofia Costanzini, Ingegnere ambientale Dief Unimore

È stato un mese di febbraio che ha fatto registrare svariati record negativi a livello climatico ambientale. In primis per quanto riguarda la temperatura media mensile, risultata essere di 10° C, valore notevolmente superiore alla media climatica 1981-2010 che indica in 5.2°C il valore normale del mese. Febbraio 2020 è stato il più caldo in assoluto di sempre, battendo persino il precedente record del febbraio 98 che si era fermato a 9.2°C. Ma il mese che ci siamo appena lasciati alle spalle è risultato anomalo anche in termini di precipitazioni con soli 1.6 mm caduti e dovuti principalmente alle precipitazioni occulte della nebbia, ossia le deboli pioviggini che a volte la nebbia provoca quando staziona più giorni. Marzo però è cominciato all’insegna delle piogge e per giornate primaverili dovremo attendere ancora un po’.