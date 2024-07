Schianto sull’A22 del Brennero all’altezza di Carpi in provincia di Modena. L’incidente è accaduto alle 5.35 di questa mattina e ha visto coinvolti un Tir e un furgone: il bilancio è di tre feriti, trasportati in ospedale a Carpi. Per cause ancora da accertare il furgone ha perso il controllo, si è ribaltato e ha strisciato sulla propria fiancata andando finire contro il Tir in transito. Inevitabili i rallentamenti. Due automobilisti “furbetti” per aggirare il blocco hanno percorso la corsia di emergenza ma sono stati fermati dalla polizia stradale che ha fatto scattare multa e ritiro della patente.