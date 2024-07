È stato fermato dalla Polizia Locale per normali controlli nel quartiere Sacca, ma la patente mostrata agli operatori, apparentemente emessa in Polonia, era contraffatta. Dopo le verifiche, un cittadino italiano di 41 anni, originario del Marocco, è risultato essere titolare anche di un’autentica patente italiana, ma sospesa dal 2018 per l’azzeramento dei punti. Oltre alla sanzione amministrativa, per lui è scattata anche la denuncia per falsità materiale commessa dal privato. Rischia ora sino a due anni di reclusione.