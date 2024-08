Maxitamponamento su via Emilia Ovest, a Marzaglia. Lo spaventoso incidente è avvenuto intorno alle 11 di questa mattina, all’altezza del ponte sul fiume Secchia. Per cause ancora in corso di accertamento, un’auto che proveniva da Rubiera e procedeva in direzione Modena avrebbe colpito con forza la vettura di fronte, provocando un tamponamento a catena che è arrivato a coinvolgere in tutto sette macchine. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 arrivati con ambulanza e automedica. E’ stato richiesto anche l’ausilio dell’elisoccorso. Da quanto si apprende, il conducente dell’auto che ha avviato il tamponamento avrebbe riportato contusioni piuttosto serie e sarebbe stato trasportato in ospedale. Anche una seconda persona ha riportato ferite, ma fortunatamente di entità più lieve. Nessuno risulterebbe in pericolo di vita. Sul posto, oltre al 118 erano presenti la Polizia Locale, i vigili del fuoco e i tecnici di Anas. Per consentire i rilievi e le operazioni di soccorso si è resa necessaria la completa chiusura della strada, in entrambe le direzioni di marcia, nel tratto tra la rotonda di Marzaglia e il ponte sul Secchia. Dopo circa un’ora, la via è stata riaperta.