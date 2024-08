Nel video, l’intervista al Dott. Giuseppe Pezzuto, Direttore Pronto Soccorso Policlinico Modena

Non frena l’ondata di calore sull’Emilia-Romagna. Per la giornata di domani, martedì 13, sono previste temperature massime attorno a 38 gradi nella zona di pianura tra le province di Bologna, Ferrara, Ravenna e Modena. Per questo la Protezione civile regionale, sulla base delle previsioni Arpae, ha emanato un’allerta meteo gialla per queste zone. Tutti elementi di criticità per una parte di popolazione, che potrebbe evidenziare sintomi legati a colpi di calore, come spiega il direttore del Pronto Soccorso del Policlinico di Modena dott. Giuseppe Pezzuto.

Come detto, ad essere particolarmente colpite le persone già fragili nelle quali si evidenziano malesseri collegati

Una lunga ondata di calore che non sta risparmiando neppure la montagna, 32 i gradi registrati a Pavullo e addirittura sul Monte Cimone a 2mila metri si sfiora una massima di 22 gradi. Preoccupante se si pensa che la media trentennale delle temperature di luglio è di 13″. Le previsioni metereologiche segnalano però un brusco cambiamento per domenica 18 agosto giorno in cui è prevista pioggia un po’ ovunque. Da lunedì 19, poi, è previsto il ritorno del sereno, ma con temperature non più roventi, come in questi giorni, che non dovrebbero più tornare a così alti livelli di calore.