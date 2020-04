I due deceduti della nostra provincia di oggi sono entrambi uomini: uuo di Sassuolo, l’altro di Modena. I 16 nuovi casi positivi si trovano tutti in isolamento domiciliare. Crescono anche i guariti: 84 in più rispetto a ieri quelli clinici, altri 68 quelli risultati negativi al doppio tampone. In totale sono così 1618.