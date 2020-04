All’interno le interviste a:

Anna Franzelli (Direttore Dipartimento Cure Primarie AUSL Modena)ù

Gaetano Feltri (Medico di Medicina Generale e vicesegretario provinciale FIMMG)

Maria Adele Ingratta (medico dell’USCA di Modena)

Un ruolo importante in questa emergenza sanitaria lo svolgono le USCA, Unità Speciali di Continuità Assistenziale. Sono dedicate all’assistenza domiciliare di pazienti con sintomi sospetti per Covid-19 o pazienti già noti come positivi, isolati a domicilio o dimessi dagli Ospedali.

Le Usca modenesi sono dislocate in tutta la provincia e sono attivate dal medico di medicina generale, dal pediatra o dal medico di Continuità assistenziale.

A Modena ci sono 2 pattuglie USCA e ognuna è costituita da 3 operatori.