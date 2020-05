All’interno le interviste a

Michele Mignani (allenatore Modena)

Roberto Cesati (dg Modena)

Il Modena ha giocato d’anticipo e nonostante la stagione 2020 non sia ancora stata conclusa ha voluto porre la prima pietra per il futuro, con il rinnovo dell’attuale allenatore Michele Mignani. Il mister genovese, approdato in gialloblu subentrando a Mauro Zironelli, si è inevitabilmente dichiarato soddisfatto di questo rinnovo, giunto senza troppi impicci.

Un rinnovo per nulla difficile il commento del Direttore Generale canarino Roberto Cesati, il quale ha tenuto a precisare come Mignani sia sempre stata la prima scelta del club.

Il direttore ha spiegato anche che per la prossima stagione pretenderà dal mister di alzare l’asticella.