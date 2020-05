All’interno Andrea Cossarizza, immunologo Unimore

“Non sarà un percorso facile, la speranza è che a fine anno si trovi qualcosa di testato, provato e funzionante”. La strada per arrivare a un vaccino per il Coronaviorus è avviata ma ancora in salita. E’ l’autorevole parere del professor Andrea Cossarizza, immunologo e docente ordinario di patologia presso il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche materne, infantili e dell’adulto di Unimore, che ha parlato di Covid durante la web conference organizzata dal circolo di Modena dell’Uaar sul tema “Vaccini e Antivax, bufale e leggende”. Sono tanti i gruppi di lavoro che stanno studiando quale sia la risposta immunitaria al Covid. Per arrivare a un vaccino la strada è ancora lunga, e il professore spera che entro fine 2020 qualcosa possa essere testato e funzionante.