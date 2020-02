All’interno l’intervista a Giangiacomo Magnani (difensore Sassuolo Calcio)

In estate se ne andò sbattendo la porta, nemmeno convocato per il ritiro estivo. Oggi ritorna per riprendere il filo interrotto con un Sassuolo che ha necessità di ricambi al centro della difesa. In mezzo c’è un girone d’andata a Brescia, in cui Giangiacomo Magnani non è mai riuscito a trovare il giusto spazio per imporsi. Fece a lungo discutere, al momento della sua partenza verso Brescia, il battibecco avuto col tecnico De Zerbi che, ora, pare completamente chiarito. Dopo due vittorie consecutive e 4 risultati utili, il Sassuolo domenica è atteso dal derby con quel Parma che, all’andata, mise a nudo una solidità difensiva ancora in costruzione.