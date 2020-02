Maglia 27, perché il 17, suo numero preferito, non era disponibile visto che è già occupato da Muldur. Ma come dice lui stesso. Lukas Haraslin, centrocampista slovacco classe 1996, arriva alla corte di Roberto De Zerbi in prestito con diritto di riscatto dal Lechia Danzica. In Italia c’è già stato, ha vestito la maglia del Parma soprattutto a livello di giovanili. Sa bene quindi che la Serie A è un campionato molto tattico, ma è pronto e voglioso di cominciare subito la sua nuova avventura in neroverde e non teme la concorrenza. Esterno di natura, è pronto a dare tutto per la causa Sassuolo, rappresentando una valida alternativa agli esterni offensivi dato che può giocare sia a destra che a sinistra.

Nel video l’intervista a Lukas Haraslin, Attaccante U.S. Sassuolo Calcio