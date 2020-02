Era stata un’allerta meteo gialla per raffiche di vento quella diramata ieri dalla Protezione Civile sulla nostra Provincia e i danni non si sono fatti attendere. A Modena due camionette dei vigili del fuoco sono intervenute nel pomeriggio in una palazzina di viale Monte kosica dove le folate di vento avevano spostato pericolosamente la guaina di un tetto. In un intervento di un paio di ore i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’area. 115 in azione anche a San Damaso in via del Girasole dove un albero è caduto sopra il tettuccio di un’automobile. Tanti interventi si sono susseguiti poi in vari comuni della Provincia da Carpi a Sassuolo fino a Vignola e Castelvetro. Comignoli e antenne pericolanti, vasi a terra, coperture di tetti spostate e addirittura rami, alberi e alcuni pali Telecom che sono caduti. L’allerta vento, dopo una discreta dose di danni, domani lascerà il nostro territorio per andare a colpire soltanto le zone costiere della Romagna.