Per aiutare i cittadini, le famiglie e le imprese che stanno fronteggiando le conseguenze dell’emergenza Coronavirus la Regione Emilia-Romagna ha pronti 45 milioni di euro che andranno distribuiti al welfare e alle attività produttive. Si tratta di 15 milioni di fondi straordinari dal bilancio regionale e oltre 30 di contributi, sempre regionali, liquidati in anticipo rispetto a scadenze fissate nei prossimi mesi. A decidere la misura è stata la Giunta nel corso di una seduta terminata nel pomeriggio. In particolare delle risorse a disposizione 10 milioni saranno impiegati per il sistema delle imprese, a partire dalle Pmi, per l’accesso al credito a zero interessi. Fino a 5 milioni di euro invece andranno a misure di welfare a favore delle famiglie. Oltre 18 milioni verranno destinati ai Comuni per finanziare i servizi per l’infanzia. Al settore cultura andranno a 6 milioni di euro quale primo acconto dei contributi previsti dalla legge regionale sullo spettacolo. Poi 3,4 milioni di euro per abbattere i tassi di interesse sui mutui delle imprese agricole. Infine, 3 milioni a fondo perduto per il comparto turismo e gli albergatori.