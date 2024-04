Nel video l’intervista a Erika Coppelli, Presidente il Tortellante e vicepresidente Aut Aut

L’attenzione dovrebbe restare alta tutto l’anno, ma oggi è un giorno dedicato solo a loro: le persone con autismo. Un momento per portare avanti la riflessione e la sensibilizzazione nei confronti di questa condizione, facendo il punto su quanto ancora c’è da fare per assicurare alle persone con autismo un futuro sereno. Le famiglie di ragazzi autistici hanno per questo approfittato dell’occasione per annunciare la nascita della Fondazione Modenese Autismo. La finalità è quella di creare percorsi di autonomia e risolvere il problema abitativo che hanno in particolare agli adulti, i grandi dimenticati quando si parla di assistenza alle persone con autismo.

A Modena e provincia c’è una diagnosi di autismo ogni 55-60 abitanti. Si tratta di persone che vivono una condizione che li accompagnerà per tutta la vita, ognuna con le sue caratteristiche. Per questo per il Tortellante e l’associazione Aut Aut è importante individuare soluzioni “su misura”.