Un tempo più stabile e gradualmente via via più soleggiato e caldo. È quanto sta portando un nuovo anticiclone che metterà fine, forse una volta per tutte, alla perturbazione atlantica che ha interessato molte regioni nel periodo di Pasqua, provocando frane, grandinate e forti temporali. L’effetto non sarà immediato, occorrerà attendere ancora qualche giorno. Questo perché in un primo tempo l’alta pressione non sarà decisa nella sua rimonta sul nostro Paese e, infatti, domani un intenso passaggio nuvoloso potrebbe far ancora piovere in maniera modesta, soprattutto sui settori alpini e prealpini. Tutt’altra storia a partire invece da questo giovedì, in cui si annuncia una vera e propria svolta, proprio quando l’anticiclone comincerà a rinforzare e ad espandersi dal Nord Africa verso il bacino del Mediterraneo, favorendo una stabilizzazione del tempo e un graduale aumento delle temperature, anche nel nostro territorio. È infatti previsto tempo stabile e ampiamente soleggiato almeno fino al weekend del 6-7 aprile. Quanto ai valori termici questi sarebbero, come anticipato, in costante rialzo e domenica, la giornata più calda, si potrebbero raggiungere anche massime di 25°C sulla Pianura Padana.