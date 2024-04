A Carpi sono stati arrestati dalla Polizia di Stato cinque italiani ritenuti responsabili della rapina ai danni della filiale della Banca Popolare San Felice di viale Manzoni. Il fatto avvenne il 7 febbraio del 2023: due persone con il volto travisato entrarono nella banca e minacciarono due dipendenti e tre clienti con un cutter prima di fuggire con 17mila euro. Gli indagati sono complessivamente sei, tutti campani, individuati grazie alle telecamere e alla verifica delle telefonate tra i componenti della banda. Tre degli arrestati erano già in carcere a Napoli per altri reati, due altri sono stati rintracciati in provincia di Siena e di Ravenna.