Incidente mortale nella notte sulla Panaria bassa Località Ca de Coppi. Intorno alle 5.20 un frontale ha coinvolto un’auto e un camion per cause ancora in corso accertamento. Il conducente dell’auto, un giovane di 26 anni, non ce l’ha fatta. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri di Mirandola. La strada è stata chiusa per tutta la durata delle operazioni di rito e della rimozione dei veicoli